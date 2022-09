Big data per misurare le destinazioni dal punto di vista della sostenibilità turistica

08:00

Traccia, misura e confronta il livello di sostenibilità del turismo.

Mabrian Technologies, società specializzata in servizi di Tourism Intelligence, analizza i dati provenienti da fonti globali per misurare l'impatto e la sostenibilità del turismo sulle destinazioni di tutto il mondo. L'analisi incrociata di 30 diversi KPI, di portata globale e standardizzati, confluisce in 7 ampi indici di sostenibilità del turismo, comparabili per qualsiasi destinazione in tutto il mondo.