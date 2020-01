Web tax, scontro Ue-Usa. Gualtieri: “Senza soluzione globale, scatterà la tassazione italiana”

16:23

“Puntiamo a una soluzione internazionale per la web tax, altrimenti andremo avanti con la nostra tassa, che scatterà dal 2021”. Lo ha detto ieri il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alla stampa italiana, successivamente al World Economic Forum di Davos.

Le sue parole arrivano dopo le distanze emerse sul tema tra Unione europea e Stati Uniti. Secondo il segretario del Tesoro Usa, Steven Mnuchin, una “digital tax è discriminatoria per sua natura e la tassazione internazionale è complicata - si legge su Ansa.it -. Ma se si vuole imporre una tassa sulle nostre società, considereremo tasse sulle case automobilistiche".



Da parte dell'Ue, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, spera in una soluzione conciliante e si è detta" fiduciosa" per un accordo.



Sul tema si è espresso anche il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli: "Pagare le tasse – ha sottolineato successivamente al vertice – è un atto di giustizia, ce lo hanno anche insegnato gli americani".