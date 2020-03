Stat Viaggi e il contest social per riscoprire la voglia di viaggiare stando a casa

08:00

Come riscoprire la voglia di viaggiare ai tempi di coronavirus? Con l’immaginazione, navigando online alla scoperta delle collezioni digitali di archivi e musei o partecipando a un contest. Come quello lanciato pochi giorni fa da Stat Viaggi, tour operator specializzato in itinerari di gruppo.

Pubblicità

Il contest si chiama ‘A casa oggi per viaggiare domani’ e si svolge sui social. Ogni giorno, fino al 5 aprile, l’azienda pubblicherà una foto sulla sua pagina Facebook. Compito dei follower sarà quello di indovinare il luogo in cui è stata scattata l’istantanea.



Al termine del contest, chi avrà saputo rispondere correttamente al maggior numero di quesiti si aggiudicherà un viaggio di 3 giorni incluso nella programmazione ‘I viaggi guidati 2020’ dell’operatore.



Per il secondo e terzo classificato sono previste riduzioni sugli itinerari guidati.