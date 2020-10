10:27

Si arricchisce il portfolio di Futura Vacanze. L’operatore potenzia il prodotto Mare Italia 2021 aggiungendo due nuove strutture in Sardegna: il Futura Club Baia di Conte, a Porto Conte, e il Futura Club Colostrai, a Muravera.

Pubblicità

Salgono così a 4 i Futura Club in Sardegna, per un tolale di 15 in Italia.



L’operazione

L’investimento sulla Sardegna non riguarda unicamente la ricettività, ma ha interessato anche il piano trasporti che vede l’aggiunta di Alghero e Cagliari alle principali tratte charter. “Con molta soddisfazione annunciamo queste due novità che segnano il buon esito di un’operazione, parte di un piano di sviluppo e di crescita messo a punto per i prossimi anni – spiega in una nota Belinda Cocci, direttore vendite Futura Vacanze -. La Sardegna è una meta chiave del Mare Italia per qualità delle strutture e la bellezza del mare: anche per questo abbiamo voluto accompagnare la crescita della disponibilità del prodotto con l’inserimento di due nuovi aeroporti tra i nostri scali che andranno a rendere estremamente comodi i trasferimenti. ll lavoro di scouting non si ferma qui e continuiamo a vagliare la possibilità di arricchire la nostra programmazione per la prossima estate”.



Le due strutture

Circondato dal parco naturale di Porto Conte, il Futura Club Baia di Conte si affaccia sulle acque dell’aerea marina protetta di Capocaccia. Distante 17 km da Alghero, conta 320 camere e si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata.



Proposto con trattamento di soft all-inclusive, offre un’ampia gamma dei servizi e attività: 3 piscine (2 per bambini) dotate di lettini e ombrelloni; 2 ristoranti e 3 bar; 10 campi da tennis e 2 da paddle; 1 campo da calcio; 1 da basket; 1 da volley su prato e un centro nautico. Completano le dotazioni, il servizio per baby da 0 a due anni, il centro benessere, la sala fitness e lo spazioso anfiteatro.



Futura Club Colostrai

Il Futura Club Colostrai si trova invece nella costa di Muravera, a 60 km da Cagliari, con una lunga spiaggia adatta alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Proposta con trattamento soft all-inclusive, la struttura dispone di 150 camere distribuite in 12 piccoli edifici in stile locale, costituti da piano terra e primo piano. I servizi e le attività includono, tra le altre cose, 2 bar, un campo polivalente e un programma di escursioni.