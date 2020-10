Star Clippers si concentra sul Mediterraneo per l’estate 2022

09:43

Per la prima volta dal 2016 tutti e tre i velieri Star Clippers navigheranno navigheranno nel Mediterraneo durante l’estate 2022.

“Siamo felici di poter finalmente soddisfare la domanda crescente per il Mediterraneo e siamo certi che anche i nostri partner, agenzie di viaggi e viaggiatori accoglieranno con piacere questa grande novità” dice Mikael Krafft, presidente di Star Clippers.



Star Clipper, che nell’inverno 2021/22 navigherà ancora nel Sud Est Asiatico, ad aprile 2022 intraprenderà la sua traversata per il Mediterraneo salpando da Safaga e attraversando il Canale di Suez, raggiungendo nel Mediterraneo le due navi sorelle Star Flyer e Royal Clipper. Il viaggio di 10 notti farà scalo a Port Said e Alessandria in Egitto e nelle località di Rodi, Santorini e Idra in Grecia.



La programmazione per l’estate 2022 sarà molto ricca ed includerà una proposta di 7 notti da Istanbul ad Atene così come viaggi tra Civitavecchia e Cannes durante i mesi da maggio ad ottobre.