di Lino Vuotto

14:23

Saliranno a 15 entro la fine di quest’anno i Fruit Village in programmazione per la prossima stagione estiva. Ad anticiparlo a TTG Italia è l’amministratore unico di Fruit Viaggi Cesare Landi (nella foto).

Pubblicità

“A breve completeremo l’operazione che porterà nel nostro portfolio altre tre strutture situate in Calabria e Sardegna. Stiamo definendo gli ultimi dettagli ed entro pochi giorni sveleremo anche i nomi”.



Italia al centro

L’Italia resta quindi al centro della strategia del tour operator: “In queste settimane stiamo lavorando per dare la possibilità alle agenzie di viaggi di avere del prodotto da vendere quando la ripresa inizierà a farsi vedere – prosegue Landi -. Credo che con la prossima primavera inizieremo a vedere l’inversione di tendenza”.



Il piano di sviluppo

Le prossime new entry vanno così ad aggiungersi alle operazioni autunnali che hanno visto Fruit Viaggi aggiungere cinque nuove strutture tra Campania, Puglia e Sicilia. “Adesso metteremo a punto un calendario di webinar per le agenzie a partire da gennaio – conclude – così da poterle formare sul prodotto”.