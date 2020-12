Alpitour celebra l’Italia con ItParade: itinerari e weekend per scoprire lo Stivale

16:22

Una selezione di itinerari e weekend tematici per celebrare l’Italia. È ItParade, il nuovo progetto lanciato dal Gruppo Alpitour sull’onda dei trend che influenzeranno ancora per molto il modo di viaggiare degli italiani nei prossimi mesi.

“L’ultimo anno ha ridisegnato le dinamiche e le esigenze del settore turistico, imponendo a tutte le realtà del comparto riflessioni e conseguenti cambi strategici che tengano conto dei nuovi trend: viaggi di prossimità, partenze ravvicinate e ferie più brevi, ricerca di sicurezza e assistenza, accanto a una maggiore flessibilità e un legame più stretto fra realtà fisica e digitale – spiega in una nota il Gruppo -. In questo scenario si inserisce Itparade, la nuova scommessa del Gruppo Alpitour che vuole dare una risposta concreta a coloro che vogliono partire e sostenere il tessuto turistico nazionale”.



Le proposte

Sono 41, al momento, le proposte che compongono l’offerta di Itparade. Si tratta di soluzioni flessibili, combinabili e rimodulabili fra loro, che si dividono in proposte in località montane, itinerari self drive e tour, short break e weekend tematici in 18 città italiane, riconosciute per il loro valore artistico e non solo.



Nei prossimi mesi la collezione di viaggi sarà ampliata per arrivare a oltre 60 proposte in 21 città e 11 regioni e, dal prossimo anno, la gamma di prodotti si arricchirà ulteriormente con la banca letti integrata e soluzioni adatte a esplorare lo Stivale in chiave local e green.



ItParade è disponibile su Easybook e prenotabile in formula “solo soggiorno”, oppure abbinabile a collegamenti aerei di linea nazionale e ai treni Frecciarossa.