Brexit fa aumentare i costi del personale: meno chalet in Europa per i t.o. inglesi

11:32

Crescono le spese, diminuisce l’offerta. Il meccanismo classico dell’economia viene riproposto con il caso Brexit. Nel caso specifico, si parla del costo del personale in Europa: in base agli accordi per l’uscita del Regno Unito dall’Ue, i cittadini Uk non avranno più il diritto automatico di lavorare nei Paesi dell’Unione.

Come riporta travelmole.com, questo comporta il fatto che i tour operator inglesi dovranno servirsi di personale locale, con uno stipendio maggiore e dunque con un aumento di costi. Come risultato, le vacanze in chalet si rivelerebbero più care.



L’effetto, dunque, sarebbe una contrazione dell’offerta per il turismo invernale in Europa da parte degli operatori inglesi.