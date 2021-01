08:03

Troppe le incertezze sulle limitazioni che verranno imposte nelle prossime settimane dal Governo. Così Costa Crociere ha deciso di cancellare le sue crociere originariamente previste tra oggi, 7 gennaio e il 31 gennaio.

Lo comunica la compagnia in uno statement nel quale annuncia che la ripresa delle operazioni sarà il 31 gennaio con Costa Deliziosa, che offrirà agli ospiti la possibilità di visitare le più belle località italiane, con lo stesso itinerario originariamente previsto per Costa Smeralda, con mini-crociere di 3 e 4 giorni o in alternativa una intera crociera di 7 giorni.



Costa Smeralda, invece, rimarrà ancora in pausa operativa per qualche settimana.



La scelta di ripartire con Costa Deliziosa consentirà una maggiore flessibilità di riprogrammazione dell’itinerario, per rispondere a qualsiasi eventuale cambiamento derivante dall’evoluzione dello scenario Covid-19 nelle destinazioni.