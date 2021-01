Norwegian Cruise Line Holdings: crociere sospese fino al 30 aprile

09:47

Norwegian Cruise Line Holdings, con i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha annunciato il prolungamento della sospensione di tutte le crociere dei suoi marchi con imbarco fino al 30 aprile.

La compagnia continua a lavorare per il ritorno a operare in ottempreanza ai requisiti richiesti dal Framework for Conditional Sailing Order emesso da Cdc stantunitense.

Norwegian prosegue quindi la collaborazione con il Governo, le autorità sanitarie pubbliche e i suoi consulenti esperti sul protocollo Healthy Sail per mettere in campo tutte le misure necessarie a proteggere la salute di passeggeri ed equipaggio in vista della ripartenza.