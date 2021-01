di Isabella Cattoni

08:04

È tempo di ripartire, di riprendere a viaggiare anche verso alcuni Paesi extra Ue da tempo riaperti e sicuri: Andrea Mele (nella foto), amministratore delegato di Mappamondo, punta i riflettori su alcune destinazioni che potrebbero far ripartire gradualmente e nel rispetto dei protocolli sanitari il turismo long haul.

Le prime richieste

“Da gennaio si assiste a una timida ripresa e qualche richiesta comincia ad arrivare, ma finché non sarà possibile uscire dai confini Ue non siamo in grado di pianificare nulla. Ci sono mete – penso non solo a Dubai e Maldive, ma anche a Cuba, alla Thailandia o all’Argentina - sulle quali stiamo registrando una ripresa di interesse, già per l’estate ma soprattutto per il prossimo Capodanno. E non si tratta solo di richiesta di riprenotazione di quanti possiedono un voucher. Purtroppo, per procedere a eventuali prenotazioni verso le destinazioni aperte, attendiamo la scadenza del prossimo Dpcm prevista per inizio marzo, sperando che le condizioni di viaggio dettate dal Governo possano cambiare”.



Un Dpcm anacronistico

Mele non ha dubbi nel sottolineare come anche l’ultimo Dpcm attualmente in vigore “Sia anacronistico, frutto di una visione arretrata della situazione, con i Paesi ancora suddivisi in elenchi poco aggiornati. La logica del ‘non uscire dall’Europa perché è pericoloso’ non ha più ragione di esistere. Ormai è ben avviata la pratica del tampone rapido e d’altro canto esistono Paesi europei dove il rischio di contrarre il virus è molto maggiore rispetto a destinazioni come Maldive o Dubai”.

A questo punto, “È necessario trovare una soluzione immediata, prima della diffusione del vaccino. Il Ministero degli Esteri deve valutare una serie di mete verso le quali è possibile partire, non aprendo semplici corridoi ma consentendo i viaggi in generale. Perché quel che va cambiata agli occhi del consumatore è l’idea errata che il viaggio fuori Europa sia sempre e comunque pericoloso”. Inoltre, è necessario un maggior coordinamento a livello europeo, in quanto “nel resto d’Europa si continua comunque a viaggiare verso le mete a lungo raggio aperte”.



I progetti in cantiere

Intanto, Mappamondo ha pronta la programmazione, sperando in una ripresa che comincerà durante la prossima estate ma che dovrebbe concentrarsi soprattutto verso la fine del 2021. “Stiamo continuando a lavorare su tutti i progetti in cantiere, come ad esempio quello relativo all’Arabia Saudita, che rappresenta una destinazione che potrebbe dare soddisfazioni in quanto nuova e molto interessante da diversi punti di vista”.

Una spinta dovrebbe arrivare anche dai viaggi di nozze, sia da quelli da riprogrammarsi quest’anno utilizzando il voucher, sia da quelli nuovi. “Dubai, Maldive, Polinesia, Cuba sono tutte destinazioni appetibili da questo punto di vista, e anche Indonesia e Thailandia potrebbero offrire qualche opportunità. Ovviamente se le condizioni legate all’evoluzione della pandemia e ai prossimi provvedimenti del Governo lo consentiranno”.