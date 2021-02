Arriva in agenzia la Grecia d’autore di DiVita Tours: il catalogo e il webinar

14:03

Una Grecia d’autore da offrire alle agenzie di viaggi come prodotto di alto livello, dedicato a un target non necessariamente upper level, ma che dopo un 2020 vissuto per forza di cose senza poter viaggiare, vuole concedersi qualcosa in più. Senza dimenticare gli sposi, che nel prodotto potranno trovare fascino e trattamento di alto di gamma senza doversi avventurare sul lungo raggio.

È questo The Shores Collection Grecia, il prodotto che DiVita Tours lancia oggi nelle agenzie di viaggi italiane, confidando nella ripresa dei viaggi per l’alta stagione estiva. “Vista la situazione – dice la direttrice del t.o. Simona Mari – siamo convinti che per prima cosa si muoverà l’Europa e che quest’estate sarà ancora il turismo continentale a muoversi internamente”.



Da qui la proposta che arriva nelle agenzie di viaggi italiane, che debutta oggi e che verrà illustrata alle adv il prossimo mercoledì, 10 febbraio, con un webinar che si terrà alle ore 14 (qui il link per accedere al webinar).



“L’idea è quella di raccontare la Grecia più autentica, su isole piccole e utilizzando strutture che valorizzano le architetture tradizionali, con boutique hotel nati all’interno di mulini o dal recupero di antichi frantoi” dice Mari. Il prodotto non si limita a una collezione di hotel, ma propone combinati, imbarcazioni, esperienze enogastronomiche “e soprattutto destinazioni che permettono di entrare nell’anima della tradizione greca”.



L’operatore mette anche a disposizione resort per famiglie e strutture blasonate “a Corfù, ad esempio, abbiamo l’Angsana, il primo Banyan Tree in Europa – dice ancora la direttrice – ma sono una minima parte dell’offerta, che comprende esclusive sul mercato italiano e anche un’isola privata”.



Per quanto riguarda l’accessibilità delle destinazioni, soprattutto per le isole piccole o piccolissime, DiVita offre, grazie ad un accordo con Aria Hotels, la possibilità di usufruire di voli privati o idrovolanti della flotta del gruppo alberghiero greco.