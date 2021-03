Gaiba lascia il gruppo Alpitour

di Remo Vangelista

11:14

Giuliano Gaiba lascia Eden e il gruppo Alpitour. Dopo l’uscita di scena dello storico direttore commerciale Angelo Cartelli anche il manager della grande crescita (del brand di Pesaro) saluta l’azienda e si prepara a “nuovo esperienze”.

Parlando con amici e collaboratori Gaiba ha detto di “lasciare l’incarico con serenità. Con Eden abbiamo vissuto stagioni importanti con grandi risultati. È stata una bella esperienza e grazie a tutti”.



Un’uscita con stile. Lo stesso stile che ha contraddistinto questo manager che anche nelle interviste non si è mai negato, spiegando l’evoluzione dell’azienda fondata da Nardo Filippetti.



Gaiba nell’ultima riorganizzazione Alpitour era stato indicato alla guida della direzione generale operativa. Carica mantenuta per pochi mesi.



Ora, dopo queste uscite eccellenti, sarà importante capire come si sistemerà “in campo” la nuova versione di Eden e alcuni brand collegati alla sede di Pesaro.



La stagione estiva del possibile rilancio (del settore) si avvicina a grandi falcate e servono messaggi di fiducia. Partendo da Eden.