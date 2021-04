Fruit Viaggi cerca personale: 400 posti per l’estate

14:44

Sono 400 le figure ricercate da Fruit Viaggi per la stagione estiva 2021. Dal 22 al 24 aprile si svolgerà ‘People-Recruitment Days’, la campagna di reclutamento per l’assunzione di nuovo personale da inserire negli organici delle strutture del tour operator.

Per poter accedere alle selezioni, i candidati dovranno inviare una mail all’indirizzo people@fruitvillage.com entro il 20 aprile.



Attraverso una piattaforma online, si terranno poi i colloqui con i candidati scelti sulla base dei curricula.



I profili richiesti

Le figure ricercate sono: animatori, assistenti turistici, personale con una preparazione specifica per operare in sala, personale addetto al food & beverage e risorse da impiegare nell’ufficio prenotazioni.



“La ricerca è trasversale a diversi ambiti e sarà accompagnata da un iter di formazione molto attento poiché ancor più di prima il turismo organizzato saprà fare la differenza e dare la garanzia alle persone che al loro desiderio di vacanza e di relax sarà data la massima importanza”, spiega in una nota Cristian Gabriele, direttore generale Fruit Viaggi (nella foto).



La formazione

Il percorso formativo inizierà già durante il recruiting e sarà incentrato sulle strutture ricettive che apriranno i battenti nei prossimi mesi con un focus sui protocolli legati alla sicurezza e alla salute degli ospiti, nonché sulla salubrità degli spazi e alle attività.