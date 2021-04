di Amina D'Addario

08:04

"Le sperimentazioni sono partite con i voli Covid tested verso gli Usa ed è vero che non valgono per il turismo, ma intanto sono partite. Il passaggio successivo è che le stesse regole possano valere anche per altre realtà". Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) non ha dato ancora date certe per l'attivazione di quei corridoi che agenzie e tour operator chiedono a gran voce. Ma, in occasione dell'incontro online con le associazioni di categoria, ha assicurato: "il mercato va in questa direzione e su questo tema siamo in stretta interlocuzione con il ministero della Salute".

La mobilità interna

Per recuperare flussi - e in particolare quelli internazionali - Garavaglia ha poi spiegato di puntare anche su progetti che favoriscano la mobilità interna. "Stiamo accelerando il più possibile per recuperare la componente estera. E su questo fronte è importante il lavoro che sta compiendo Ferrovie dello Stato con i treni Covid free, perché alla fine saranno 90 le destinazioni coperte da questi treni e penso che daranno un messaggio chiaro all'estero: viaggiare in Italia è ancora più sicuro".



Verso la proroga dei voucher

Il ministro ha confermato, infine, l'intenzione di prorogare la validità dei voucher. "Per prima cosa proponiamo la proroga a 24 mesi. Abbiamo poi proposto la possibilità di cedere direttamente il voucher a favore dell'agenzia. E siamo fiduciosi che si possano proporre anche dei benefici fiscali in relazione alla cessione o all'utilizzo del voucher".