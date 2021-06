Korakané Travel rileva il marchio di Seriana Viaggi

08:46

Torna sulla scena lo storico marchio del bus operating Seriana Viaggi. Il brand è stato rilevato da Korakané Travel, tour operator piemontese, attivo dal 2017.

“L'operazione si inscrive nelle strategie di espansione della Società STON S.r.l, già proprietaria dei marchi Korakané Travel e Baubus Tour – spiega l’azienda in una nota -. Con l'ingresso di Seriana, che porta in dote un prodotto apprezzato sul territorio da una clientela fidelizzata, l'azienda di Bra, guidata dai soci Stefania Reale e Norberto Zazzeron, intende così consolidare la sua presenza sul mercato locale e nazionale dei viaggi di gruppo, scegliendo di investire sulla crescita, nonostante il momento non facile per l'intero comparto”.



Con l’ingresso di Seriana Viaggi saranno quindi tre le linee di prodotto proposte al mercato: Viaggi Seriana, con itinerari classici in Italia e in Europa, in autopullman e treni AV: Viaggi Korakané Travel itinerari culturali in tutto il mondo; Viaggi Baubusal, ovvero viaggi di gruppo rivolti a tutti coloro che, anche in viaggio, non intendono rinunciare alla compagnia del loro animale domestico preferito.