Enjoy Destination, in Canada con KKM Group per avvistare i grizzly

Enjoy Destination, t.o. di KKM Group, propone esperienze dove il lusso diventa avventura. Ne è un esempio l'itinerario in Canada durante il quale avvistare gli orsi bruni. Si tratta di un prodotto destinato a piccoli gruppi che desiderano vivere emozioni uniche a contatto con il volto più selvaggio della natura.

Il Grizzly Bear Safari viene organizzato a partire da settembre 2021 con un primo tour tra l'1 e il 30 del mese e un secondo in calendario dall'1 al 16 ottobre. Adatto alle famiglie, sono ammessi anche i giovanissimi dai 12 anni in su.



Si parte da Vancouver con destinazione Bella Coola, una volta sul posto sarà sufficiente raggiungere il Tweedsmuir Park Lodge per sperimentare l'incontro con gli orsi. Da una parte le escursioni guidate e dall'altra le Wildlife Viewing Stations non distanti dagli alloggi, spazi a uso esclusivo degli ospiti per osservare gli animali in autonomia.