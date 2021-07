di Gaia Guarino

Nessuna pausa durante il periodo di crisi. È questo lo spirito con cui KappaViaggi ha affrontato la pandemia, mantenendo un contatto costante con le adv. Sono stati diversi i webinar organizzati per illuastrare le funzionalità del sito b2b e per far capire al trade la propria filosofia di vendita. "Non siamo legati ai charter", sottolinea Michele Mazzini, direttore del t.o. "Vendiamo pure 2 o 3 notti abbinando voli di linea e low cost".

La scelta

Una scelta che nasce per consentire al cliente di decidere come gestire il proprio budget senza obbligarlo al tradizionale soggiorno settimanale e che oggi premia l'azienda con numeri in crescita. "Vogliamo che questo messaggio sia chiaro alla distribuzione - conclude Mazzini - In Francia il charter costituisce soltanto il 5% del nostro prodotto perché su alcune destinazioni non abbiamo alternative, per il resto sfruttiamo un sistema connesso a Sabre che semplifica la creazione di un pacchetto dinamico valido per una prenotazione entro le 24 ore".