Norwegian Cruise Line, da marzo meno restrizioni per chi si imbarca

15:31

Norwegian Cruise Line allenta le restrizioni e da marzo non richiederà più mascherine a bordo delle navi in partenza da un porto degli Stati Uniti e consentirà inoltre l'imbarco ai bambini non vaccinati di età pari o inferiore a 5 anni.

Attualmente, come riporta Travel Weekly, le mascherine devono essere indossate sempre all'interno eccetto che durante i pasti e all'aperto quando non è possibile il distanziamento sociale. Tali restrizioni decadranno il 1 marzo, così come l'impegno di vaccinare il 100% dei passeggeri, consentendo ai bambini che non sono ancora idonei al vaccino di salire a bordo delle navi.

I membri dell'equipaggio dovranno comunque indossare le mascherine.



L'annuncio segna un cambiamento nella posizione di Norwegian Cruise Line: sebbene la compagnia si rivolga tradizionalmente alle famiglie, i bambini non venivano ammessi a bordo fino a quando non fossero stati vaccinati per Covid-19. Da marzo invece, i bambini di età inferiore ai 5 anni non vaccinati saranno imbarcatianche se Norwegian Cruise Line ha spiegato che limiterà il numero di quegli ospiti non vaccinati a meno del 5% dell'occupazione totale degli ospiti.



Inoltre, la Norwegian Cruise Line non richiederà più agli ospiti un test Covid-19 al molo prima dell'imbarco. Al contrario, i passeggeri dovranno fornire la prova di un test antigene negativo o un test Pcr somministrato da una terza parte verificata entro due giorni prima dell'imbarco in un porto statunitense o entro tre giorni in caso di partenza da un porto non statunitense. La compagnia di crociera renderà disponibili i test al terminal a spese degli ospiti.