Gruppo Oltremare-Caleidoscopio: al via il nuovo Travel Affair

12:15

Il Gruppo Oltremare-Caleidoscopio aumenta il portfolio dei servizi offerti e da oggi presenta Travel Affair, una nuova realtà dedicata alla biglietteria aerea riservata ai professionisti del settore viaggi, turismo e business travel.

La struttura nasce dalla collaborazione dell’azienda con Stl Travel di Vito Stella e sarà contraddistinta da un servizio di consulenza e operativo d’eccellenza, specializzato nel segmento ticketing.

Travel Affair sarà valorizzato da accordi con i vettori in grado di garantire tariffe preferenziali, sostenute da una copertura in linea con le aspettative di un mercato esigente. Il progetto è parte del percorso di crescita del Gruppo, sia in termini qualitativi che quantitativi.



Tra le caratteristiche e le opportunità presentate da Travel Affair, una delle principali riguarderà proprio l’assistenza, che sarà personalizzata per ogni singolo cliente.

Il servizio avrà una cospicua estensione in termini di giorni e orari di copertura, e la possibilità di raggiungere il reparto operativo anche nei giorni festivi. Lo sviluppo tecnologico, che nasce dal Gds semplificato Fly2Be, già in dotazione alle agenzie, proseguirà nelle prossime settimane con una nuova release della piattaforma.



“Il progetto prevede fin da subito un notevole ampliamento delle tariffe dedicate al trade con un’estensione del bouquet dei prodotti e, a breve, la novità di una serie di booster che verranno offerti alle agenzie” ha anticipato Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare-Caleidoscopio.