Go Afrique amplia le destinazioni con Comore e Mayotte

14:22

Go Afrique annuncia l’ingresso di due nuove mete nella sua programmazione: si tratta delle isole Comore e Mayotte, con tour di esplorazione e viaggi dedicati agli appassionati di trekking e di scuba diving.

“In linea con la filosofia di Go World abbiamo creato nuovi tour in questo paradiso dell’Oceano Indiano, ancora poco conosciuto dal turismo di massa, per permettere ai nostri clienti di fare un’esperienza unica e indimenticabile” afferma Ludovico Scortichini (nella foto), presidente di Go World (la ‘famiglia’ di cui fa parte anche Go Afrique), che negli scorsi giorni ha anche incontrato Azali Assoumani, presidente delle Comore, per parlare della promozione della meta sul mercato italiano.