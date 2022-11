09:21

"Capodanno avanti tutta, ma con qualche criticità in casa di Quality Group. "Le prenotazioni sono state molto buone fino a poco oltre la prima metà di ottobre - conferma il direttore commerciale Marco Peci -; ora la strozzatura data dalla limitata disponibilità di posti volo e, in alcune destinazioni, anche dei servizi a terra, sta frenando la vendita che comunque prosegue, pur se con maggiori complessità da gestire. Le questioni nazionali ed internazionali sul tavolo non aiutano a mantenere nel mercato quella serenità che darebbe un altro respiro al mondo del travel". Sul fronte delle richieste, "tutto il medio raggio è andato molto bene anche per il Natale e Capodanno; Norvegia, Islanda, Giordania, Turchia, Egitto, Marocco, Emirati, sia per l'appeal delle destinazioni, sia per il minore tempo che richiedono per essere visitate...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)