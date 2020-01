Nel 2019 costo del carburante aereo in flessione

08:00

Fto ha reso noti i dati relativi all’andamento delle quotazioni del jet fuel rielaborando i dati diffusi dalla Iata. In base all'analisi, dicembre si chiude con una media per tonnellata metrica pari 638,72 dollari. Rispetto al mese precedente si segnala un incremento di 21,77 dollari pari al +3,5 per cento. La media mensile di dicembre si attesta per l’undicesimo mese consecutivo sopra la barriera dei 600 dollari, mentre quella degli ultimi dodici mesi è pari a 628,82 dollari.

Pubblicità

Costo carburante il calo

In linea generale, il 2019 si chiude con una media di 628,82 dollari rispetto ai 679,55 del 2018, quindi con un costo del carburante più basso del 7,5 per cento anno su anno. Da sottolineare la parallela debolezza dell'euro rispetto al dollaro, con un deprezzamento medio annuo del 5,2 per cento.