09:05

Nuovo capitolo nell’annoso tema legato al pagamento delle tariffe per il trasporto del bagaglio a mano. In primo piano ancora una volta Ryanair, che in base a quanto riportato dal Corriere della Sera ha aggiornato le quote: per portare a bordo un trolley si arriva a pagare fino al 16,7% in più di quanto si spendeva fino a poche settimane fa e il 133% in più della somma richiesta nell’autunno 2018 quando venne introdotta la policy. Il dato, frutto di una ricerca condotta dal Corriere della Sera, dovrebbe dare una spinta ulteriore ai ricavi ancillari che costituiscono un terzo degli introiti complessivi dell’azienda.

Le cifre

Fino al 2019 Ryanair chiedeva per ‘Priorità e due bagagli a mano’ una quota per tratta per persona che oscillava sui 6-9-12 euro per i voli Italia-estero e di 6,60-9,90-13,20 euro per il collegamenti domestici.

Con l’inizio del 2020 le fasce sono state aggiornate al rialzo e mentre viene confermata quella più bassa (6-6,60 euro, ma prenotando voli con mesi di anticipo), sono aumentate quella intermedia e massima: per i voli europei si passa da 9-12 a 10-14 euro, per quelli nazionali da 9,90-13,20 a 11-15,40 euro.

Pertanto, l’incremento è stato dell’11,1% nella fascia media e del 16,7% in quella massima.



Il commento del vettore

“Abbiamo aggiornato le nostre fasce tariffarie per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget – ha spiegato Ryanair al Corrieredella Sera -. Termini e condizioni delle nostre policy e tariffe sono comunicati in modo trasparente sul nostro sito web”.