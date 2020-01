Aeroporto di Olbia, lunedì 3 la chiusura: si riapre ad aprile

12:00

L'aeroporto di Olbia si prepara a una chiusura di 40 giorni. A partire dal 3 febbraio partiranno infatti i lavori per l'allungamento della pista che consentirà di estendere la catchment area e affacciarsi a mercati sempre più diversi e lontani.

“Attualmente sullo scalo della Costa Smeralda atterranno Boeing 737 ed Airbus A320 con un raggio di provenienza di massimo 2700 miglia nautiche”, spiega Antonio Usai di Spin Off Turism Plus del Polo universitario di Olbia nel corso di Sardinia Call2Action.



Quando ad aprile l'aeroporto riaprirà, la catchment area sarà di 3.050 miglia nautiche con un prodotto Sardegna destinato a diventare protagonista su nuove 'vetrine'. “L'obiettivo – continua Usai – è riuscire ad avere sempre più voli con performance oltre le 5.000 miglia nautiche e dunque lasciare spazio ad aeromobili più grandi come i Boeing 777-300 fino ad arrivare, con una prospettiva a dieci anni, ai Boeing 787”.