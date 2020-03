United: il 7 marzo le novità sulle riduzioni del network internazionale

13:24

Bisognerà attendere il 7 marzo per conoscere in che misura United metterà a punto delle riduzioni sul network. Nonostante il tam tam dei giorni scorsi, infatti, la compagnia ha deciso di proseguire per ora nella rotta tra Newark e Milano Malpensa.

Per il futuro in una nota la compagnia specifica che “ci sarà sicuramente una riduzione dello schedule internazionale del 20 per cento in aprile e abbiamo iniziato a pianificare simili riduzioni anche nel mese di maggio. Questi cambi includeranno riduzioni delle frequenze in quelle destinazioni, come l’Italia, dove abbiamo visto un calo della domanda”.



Queste modifiche verranno caricate sui sistemi di prenotazione nella giornata del 7 marzo e comprenderanno anche i tagli già annunciati in precedenza in alcune destinazioni dell’Asia.