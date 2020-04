Ryanair proroga fino al 16 aprile le limitazioni ai voli

10:51

A causa delle restrizioni ai voli imposte dalla maggior parte dei Paesi europei, Ryanair ha deciso di fermare a terra il 90 per cento circa della sua flotta prorogando fino al 16 aprile la data di stop.

La compagnia conferma in un messaggio su Twitter di essere al lavoro per garantire un minimo di collegamenti per ragioni di emergenza anche se il numero di passeggeri trasportati è molto esiguo. Per questa ragione il Gruppo di cui fanno parte anche Lauda, Buzz e Malta Air ha deciso di prorogare le restrizioni ai voli fino a giovedì 16 aprile. I voli giornalieri o settimanali ancora operativi, con particolare riferimento ai colegamenti garantiti per la Gran Bretagna, possono essere verificati visionando il sito della compagnia.