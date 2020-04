Emirates e covid-19: ecco le misure per volare in sicurezza

12:57

Per assicurare la salute e la sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti, Emirates ha introdotto nuove misure di sicurezza sugli aerei e nell’aerea imbarchi.

L’intero personale di bordo, gli addetti agli imbarchi e lo staff di terra a diretto contatto con i passeggeri indosseranno dispositivi di protezione individuale (PPE) che includeranno: un camice monouso sopra le loro uniformi e una visiera di sicurezza in aggiunta alle mascherine e ai guanti, obbligatori all’aeroporto di Dubai dove gli scanner termici misurano la temperature dei passeggeri e degli addetti che entrano in aeroporto.



In aeroporto

Nello scalo sono stati posti indicatori di distanza fisica a terra e nelle aree di attesa per aiutare i viaggiatori a rispettare le norme di sicurezza durante i processi di imbarco e di sbarco, e sono state installate barriere protettive in ogni singolo desk dei dipendenti aeroportuali per aggiungere ulteriori rassicurazioni in termini di sicurezza durante l’interazione con i passeggeri.



Sugli aerei

Per quanto riguarda gli aerei, i sedili preassegnati tengono in considerazione il posto centrale libero tra i passeggeri o i familiari che viaggiano in gruppo.



Anche il servizio di bordo ha subito modifiche: cibi e bevande continueranno ad essere offerti nei bento-box per ridurre il contatto con il personale di cabina.



Giornali e altre tipologie di materiale stampato non saranno disponibili.



Bagagli

A bordo saranno consentiti solo: laptop, valigette, borse e oggetti per neonati, mentre il resto dovrà essere obbligatoriamente imbarcato ed Emirates lo aggiungerà alla franchigia bagaglio già disponibile.



I clienti dovranno indossare le loro mascherine e i guanti, dal check-in fino al momento dello sbarco.



L’intera flotta Emirates subirà un processo di pulizia e sanificazione ulteriore dopo ogni singolo volo.