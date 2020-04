I primi progetti per i seggiolini anti-contagio

10:01

Arrivano le prime idee per volare ‘a prova di contagio’ senza rinunciare alla capienza. Due i progetti che attualmente sarebbero sul piatto, come racconta corriere.it. Come spesso accade, si passa dalle soluzioni più semplici e meno costose, ma anche meno efficaci, a quelle più sicure e dispendiose.

La prima versione vedrebbe i posti a sedere semplicemente separati da pareti trasparenti. Una soluzione rapida e tutto sommato di costo contenuto.



Più complesso, ma decisamente più sicuro, il secondo sistema, che prevede di ruotare di 180 gradi un seggiolino ogni due, con l’inserimento ancora una volta di una parete trasparente. In questo modo ogni due passeggeri non si troverebbero mai ‘faccia a faccia’, a meno di non ruotare la testa di 90 gradi completi.