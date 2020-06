Pegasus Airlines riprende i collegamenti interni in Turchia

12:48

Pegasus Airlines riprende i voli nazionali coprendo 39 rotte interne verso 27 destinazioni in Turchia.

In dettaglio, dal 4 giugno Pegasus Airlines vola da Istanbul Sabiha Gökçen ad Antalya, Ankara, Izmir, Adana, Bodrum, Trabzon, Van, Dalaman, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Gazipaşa, Hatay, Konya, Malatya, Samsun, Muş, Ordu-Giresun, Sivas, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Erzincan, Mardin e Kars. Ci saranno anche voli da Smirne a Adana, Ankara, Mardin, Elazığ, Kayseri, Samsun e Trabzon. Così come da Adana a Trabzon, Antalya, Bodrum e Van e da Ankara ad Antalya e Bodrum.



Il ceo di Pegasus Airlines, Mehmet T. Nane, ha spiegato: “Siamo lieti di riavviare i nostri voli dopo la sospensione temporanea dovuta al Covid-19. Sono stati solo i nostri voli, non noi, che si sono fermati durante questo periodo. Abbiamo continuato a ricevere la consegna dei nostri nuovi aeromobili, migliorato i processi e preparato il terreno per il nuovo periodo a venire. I collegamenti riprendono, con un programma di 39 rotte per 27 destinazioni a partire dal 4 giugno. Nella prossima fase aumenteremo gradualmente la nostra offerta per includere ulteriori rotte nazionali, oltre a riavviare i voli internazionali".



Gli ospiti potranno volare solo se dispongono di un codice Hes: "Il codice Hes è un requisito che è stato sviluppato nell'ambito delle nuove misure del Ministero della Salute turco, in modo che gli ospiti possono volare in sicurezza all'interno della Turchia. Con queste nuove misure, non sarà possibile prenotare i biglietti, effettuare il check-in online o in aeroporto e quindi viaggiare su voli nazionali, senza il codice Hes. Inoltre, tutti i nostri ospiti dovranno indossare le mascherine all'aeroporto e a bordo dell'aeromobile. Ci saranno controlli della temperatura in aeroporto. Tutti i nostri aeromobili sono dotati di filtri Hepa ad alta efficienza che filtrano e sostituiscono l'aria in cabina in media ogni tre minuti".