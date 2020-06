10:06

È bufera sui voucher di rimborso delle compagnie aeree. Dopo numerose segnalazioni nei giorni scorsi, l’Enac ha annuncia l’avvio di alcune istruttorie per l’erogazioni di sanzioni. Nel mirino ci sono alcune compagnie aeree la cui condotta, sottolinea l'Ente, non sarebbe in linea con il Regolamento europeo riguardante i voucher.

Dai primi riscontri, sottolinea l’Ente, emergerebbe infatti che i vettori continuerebbero a cancellare voli indicando come causale l’emergenza Covid e dunque rimborsando i viaggiatori tramite voucher.



La rimozione delle liimtazioni

Tuttavia, sottolinea la nota dell’Enac, dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone nell’area Schengen. Dunque, le cancellazioni non sono più riconducibili all’emergenza e devono essere trattate secondo le normali regole.



"Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004 - evidenzia l'Entew nazionale dell'aviazione civile -, prevede, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri: l’informativa, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher), la compensazione, ove dovuta".