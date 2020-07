Cdp mette in campo 75 milioni di euro per Malpensa e Linate

11:55

Un finanziamento da 75 milioni di euro targato Cdp è in arrivo per la Sea. È la nuova operazione lanciata da Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio e lo sviluppo degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate.

Le nuove risorse verranno destinate, tra l’altro, all’adeguamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità dei servizi, della sicurezza e dell’efficienza operativa degli scali, anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. I due terminal gestiti da Sea hanno registrato, nel 2019, circa 35 milioni di passeggeri, pari al 18% del traffico nazionale, e sono, inoltre, identificati come nodi strategici della rete Ten-T europea.



“Riteniamo che il settore aeroportuale - commenta Fabrizio Palermo, a.d del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti -, fortemente impattato dall’emergenza sanitaria mondiale, costituisca un settore strategico e di primaria importanza per il rilancio del Paese. S. P.