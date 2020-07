Grimaldi raddoppia sulla linea Civitavecchia - Olbia

12:49

Grimaldi raddoppia. La compagnia ha infatti incrementato il collegamento stagionale Civitavecchia-Olbia. Dal 31 luglio al 13 settembre le partenze giornaliere saliranno a due sia in andata sia al ritorno.

Grimaldi parte da Civitavecchia tutti i giorni alle 10.15 oppure alle 22.45. Per il rientro dal porto di Olbia si potrà scegliere tra la partenza alle 12.30 o alle 22.15. Sulla tratta che dura circa otto ore si alterneranno le m/n Cruise Bonaria e Cruise Smeralda, due ferry moderni che offrono fra l’altro selfservice e ristorante à la carte, bar e caffetteria, area attrezzata per il divertimento dei bambini. A bordo della Cruise Bonaria sono disponibili anche un solarium esterno con punto di ristoro e diversi spazi in cui intrattenersi.



Su tutte le navi della flotta Grimaldi Lines sono in vigore le nuove misure di distanziamento certificate dal Rina, volte a tutelare la salute dei passeggeri. Sono previsti la fornitura gratuita di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e un alto numero di erogatori di gel disinfettante. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate regolarmente, mentre l’accesso ai ristoranti e ai bar, così come l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti.

Grimaldi Lines opera sulla Sardegna anche con altri due collegamenti: Livorno-Olbia e viceversa e Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, entrambi operativi tutto l’anno.