Sas: semaforo verde Ue per la ricapitalizzazione da un miliardo

10:57

Arriva il via libera della Commissione europea per la ricapitalizzazione da un miliardo di euro di Sas Scandinavian. Un’iniezione di capitali freschi fondamentale per evitare la bancarotta del vettore.

Nella motivazione del semaforo verde si legge che la misura adottata dai governi di Danimarca e Svezia non va oltre le reali necessità della compagnia per affrontare il momento di difficoltà che sta affrontando il comparto, considerando anche il ruolo che la compagnia ricopre nell’economia dei due Paesi.



Il pacchetto messo a punto da Danimarca e Svezia prevede anche l’ingresso di privati nell’investimento.