Air France-Klm, futuro incerto senza taglio dei costi

09:04

“La sopravvivenza di Air France-Klm non è garantita”. Queste le parole del ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, Wopke Bastiaan Hoekstra. Nel corso di un’intervista rilasciata alla televisione pubblica olandese, il ministro ha spiegato che la crisi prolungata causata dalla pandemia Covid potrebbe rendere insufficienti gli aiuti erogati dal Governo francese e da quello olandese per sostenere la ripresa del Gruppo, in mancanza di un adeguato piano di ristrutturazione.

Secondo Hoekstra, i vertici di Air France-Klm devono impegnarsi in un deciso taglio dei costi. “Dovranno affrontare le loro basi di costo – ha spiegato, si legge su simpleflying.com -. E supponiamo che questa situazione duri fino alla fine del prossimo anno, allora dovranno tagliare ancora più in profondità”.



Poco prima dell’estate, l’Esecutivo francese ha concesso all’Air France prestiti per 7 miliardi di euro e l’Aia ha concesso a Klm 3,4 miliardi di euro.