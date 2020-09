08:02

Nonostante il settore "sia stato colpito in maniera massiccia dalla crisi abbiamo cercato di non perderci d'animo, di continuare ad essere propositivi, di percorrere nuovi binari piuttosto che fermarci". Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti, si prende una pausa per raccontare a TTG Italia la sua versione di questo terribile momento per tutto il settore del trasporto aereo.

Un racconto che però non si vuole fermare alle ferite profonde lasciate da questi mesi, ma guardare avanti alla ricerca della luce in fondo al tunnel e come farsi trovare pronti quando questa inizierà a farsi vedere. "Stiamo ancora lavorando sui programmi della prossima stagione invernale - esordisce Eberhart -. Alcune rotte sono già state annunciate, come la Cuneo-Monaco o la Forlì-Monaco che sono le novità dell'autunno 2020. Viene confermata la nostra...(continua nella digital edition)