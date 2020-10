Varadi, Wizz Air: “Il trasporto aereo non sarà più come prima, molti vettori spariranno”

12:08

La fiducia nel futuro continua a non mancare e il mantra è sempre lo stesso: non appena la pandemia sarà cessata torneremo in fretta ai livelli di traffico del 2019. Ma per il ceo di Wizz Air Joszef Varadi non sarà così per tutti e, allinenandosi con le ultime dichiarazione del d.g. Iata Alexander De Juniac, afferma: “L’offerta generale nel traffico aereo non sarà più come prima”.

Secondo il manager lo scenario nel trasporto aereo è destinato a trasformarsi in maniera definitiva. Secondo quanto riportato da Simpleflying, nella visione di Varadi molte compagnie aeree oggi sul mercato sono destinate a sparire, soprattutto tra quelle che stanno andando avanti grazie agli aiuti di stato. Nessun nome da parte del ceo, ma solo la convinzione che in pochi usciranno indenni.



Quanto a Wizz Air, che attualmente vola con il 50 per cento della capacità, la situazione sarà diversa sia per la solidità finanziaria attuale sia per gli investimenti nella flotta che continuano e che consentiranno alla low cost di farsi trovare pronta quando la domanda ricomincerà a salire.