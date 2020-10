Le Canarie offrono 150mila euro ai vettori che riattivano i voli

09:46

Un incentivo alle compagnie aeree che riprenderanno a volare sulle Canarie. La destinazione mette mano al portafoglio per spingere i vettori a riattivare i collegamenti. Sul piattino ci sono 150mila euro, con uno stanziamento di 1 milione di euro complessivi.

Ai vettori viene richiesta una soglia minima di voli, pari al 35% delle rotte internazionali e del 65% di quelle nazionali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel caso in cui queste soglie fossero rispettate, verrà corrisposto un importo massimo di 4 euro per posto certificato, come riporta preferente.com, fino appunto a un massimo di 150mila euro.