Air France-Klm in trattative per ottenere altri 6 miliardi di euro

12:12

Air France-Klm starebbe negoziando per ottenere nuovi aiuti. Secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Monde, il Gruppo starebbe trattando con i suoi principali azionisti governativi e con il resto degli investitori per reperire ulteriori 6 miliardi di euro.

Negli scorsi mesi il gruppo ha raccolto sostegni per 10,4 miliardi di euro, non sufficienti però per garantire l’operatività anche nei prossimi mesi. Air France-Klm, si apprende dal quotidiano francese, starebbe perciò lavorando per reperire ulteriori 4 miliardi dall’Eliseo e dal Governo olandese in una combinazione di iniezioni di capitale e debito ibrido. E potrebbe presto firmare un accordo per ricevere altri 2 miliardi di euro di aiuti da parte degli investitori entro la fine del primo trimestre del 2021.