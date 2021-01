In arrivo LitorAli Airlines, voli su Tirana da Napoli e Brindisi

12:47

Due rotte attive a partire da febbraio e avvio delle vendite da questo mese e un motto: ‘Un nuovo modo di volare, viaggiare e sognare’.

Sono queste le prime informazioni disponibili sulla nuova compagnia aerea in arrivo, LitorAli Airlines, che ha messo in programmazione due rotte su Tirana, da Brindisi e da Napoli. Secondo quanto si legge sul sito internet del vettore e sulla sua pagina Facebook la rotta da e per la Puglia sarebbe giornaliera, mentre il volo su Capodichino verrebbe operato due volte alla settimana.



Secondo quanto riportato da Italiavola nella flotta di LitorAli Airlines ci sarebbe un aereo turboelica.