Air Europa, audiolibri e podcast sui voli transoceanici

19:30

Classici, documentari, le migliori serie televisive, audiolibri e podcast. Si arricchisce l’offerta di intrattenimento di bordo di Air Europa.

In partnership con Audible, tutti i Dreamliner della compagnia spagnola che coprono le rotte transoceaniche, ora hanno più di 200 ore di prodotti audio tra i più vari e vasti, in inglese e spagnolo.



Le novità

I nuovi contenuti spaziano dai classici ai documentari, dalle serie televisive ai libri di self-helping e ai podcast.



I passeggeri del vettore possono, inoltre, ascoltare le narrazioni dei libri più venduti e i contenuti originali prodotti e sviluppati da Audible. Per i più piccoli è previsto poi un palinsesto dedicato.



Le proposte di intrattenimento si aggiungono ai corsi in lingua inglese del professore Richard Vaughan.