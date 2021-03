Usa, i vettori cominciano ad allentare le misure di sicurezza all’imbarco

12:28

Southwest Airlines torna alle sue tradizionali procedure d'imbarco dicendo momentaneamente addio a quanto previsto in piena pandemia. Per garantire comunque il distanziamento sociale, dal 15 marzo l'imbarco avviene a gruppi di 30 persone per volta.

Una mossa figlia dei progressi fatti negli Usa nella lotta al Covid. Il mese in corso, grazie all'elevato numero di vaccinazioni realizzate negli Usa, il settore travel ha infatti mostrato forti segnali di ripresa, con un traffico aereo che, secondo i dati rilasciati dal Transportation Security Administration, ha toccato anche 1 milione di passeggeri al giorno per 12 giorni consecutivi.



C'è comunque chi opta per la prudenza. Come riporta eu.usatoday.com, United e Delta hanno deciso di mantenere le procedure di imbarco anti-Covid. Delta è inoltre l'unica compagnia ad aver limitato le vendite in classe economy fino al 30 aprile. G.G.