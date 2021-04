Vacanze in barca: accordo tra DAT Volidisicilia Click&Boat

19:30

DAT Volidisicilia e Click&Boat uniscono le forze per l’estate 2021. Le due società hanno siglato una partnership che consentirà di noleggiare una barca direttamente dal sito della compagnia aerea.

“Questo felice connubio permette ai nostri passeggeri di noleggiare con il nostro partner Click&Boat, un gommone, una barca a vela o un catamarano nel mare splendido di Sardegna, Puglia, Campania, Sicilia e delle isole di Lampedusa e Pantelleria a tariffe vantaggiose”, spiega in una nota Luigi Vallero direttore generale di DAT Volidisicilia.



Sul sito del vettore saranno così disponibili oltre 40mila imbarcazioni.



“L’obiettivo di questo accordo con DAT Volidisicilia, è la creazione di un’esperienza completa e personalizzata per ogni viaggiatore, interessato a spostarsi tra Sardegna, Sicilia, Campania, Puglia, e le isole di Lampedusa e Pantelleria – aggiunge Edouard Gorioux, co-fondatore di Click&Boat -. Quello che offriamo quest’anno non è solo un’esperienza in mare, ma soprattutto la possibilità di non rinunciare alle vacanze, e trascorrere momenti tranquilli lontano dai centri affollati”.