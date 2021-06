Lo Sri Lanka riapre i confini, ma non per chi arriva dall'India

08:47

Lo Sri Lanka ha annunciato la rimozione del travel ban per i viaggiatori in arrivo dal primo giugno, l'unica restrizione in essere è destinata ai passeggeri che sono stati in India nei 14 giorni precedenti. È saltata infatti l'idea di 'travel bubble' in corso di valutazione a causa della diffusione della variante indiana.

Tutti i voli in arrivo potranno trasportare massimo 75 passeggeri che saranno poi obbligati a una quarantena di 14 giorni.



Chi necessita di entrare nel Paese per motivi di lavoro dovrà ottenere un'approvazione speciale dal Ministro degli Affari Esteri locale così da poter oltrepassare il confine con un visto ufficiale.

Come riporta wionews.com, i viaggiatori dovranno presentare un tampone pcr negativo e accettare le misure di isolamento.



Gaia Guarino