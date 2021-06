Snav e Trenitalia rinnovano l’accordo per la stagione estiva

16:17

È stata rinnovata la partnership tra Snav e Trenitalia in vista dell’alta stagione estiva. L’accordo prevede alcune agevolazioni per i passeggeri e una forma di intermodalità che unisce appunto treno e traghetto.

“Tra le novità l’acquisto di un biglietto integrato treno+nave sui principali canali di vendita Trenitalia - si legge in una nota congiunta -, grazie al quale dalle principali stazioni italiane si potrà raggiungere Napoli con Frecce, Intercity e Intercity Notte per poi imbarcarsi sulle unità veloci Snav verso le isole Eolie e le isole del Golfo di Napoli: Ischia, Procida e Capri. I clienti Trenitalia potranno inoltre usufruire di una tariffa speciale Snav per i collegamenti verso le isole Eolie”.



Inoltre per chi parte verso le isole di Ponza e Ventotene o approda sulle coste della Croazia, Snav riserva uno sconto del 20% a chi raggiunge il porto di Ancona in treno.