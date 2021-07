Italo lancia 6 collegamenti al giorno con la Sicilia

12:32

Un nuovo collegamento firmato Italo che dal prossimo 8 luglio porterà i suoi clienti in Sicilia. La società ferroviaria ha infatti siglato un accordo con Blujet, la società di RFI (Gruppo FS) dedicata al collegamento navale dei passeggeri tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria e opererà 6 servizi al giorno, 3 in arrivo dal Nord a Villa San Giovanni per poi proseguire con la nave veloce verso Messina e 3 di ritorno per riprendere il treno Italo da Villa San Giovanni.

I treni, che hanno come origine Torino, effettueranno fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.



Le coincidenze garantite da Italo e Blujet sono state studiate per coprire l’intero arco della giornata e soddisfare le esigenze dei viaggiatori, sia i numerosi turisti che si recano in Sicilia che i cittadini dell’isola che in questo modo potranno essere collegati direttamente al mercato dell’alta velocità.



Le corse

Da Nord il primo treno è quello in partenza da Roma Termini alle 06.00 con arrivo a Villa San Giovanni alle 11.30 e coincidenza nave veloce alle 12.15; c’è poi una partenza da Milano alle 06.40 con arrivo alle 16.19 a Villa San Giovanni e coincidenza nave veloce alle 17.05 e la partenza da Torino alle 13.25 per arrivare a Villa San Giovanni alle 23.50 con coincidenza alle 00.10.



Per chi invece da Messina vuole raggiungere le località servite da Italo la prima partenza della nave veloce Blujet è alle ore 06.30, con coincidenza treno Italo alle 07.42 a Villa San Giovanni (arrivo a Torino 18.35); la seconda partenza è alle 13.00 con coincidenza treno Italo alle 13.47 (arrivo a Milano 23.20) e l’ultima corsa giornaliera alle 16.40 con coincidenza treno Italo alle 17.56 (arrivo a Roma Termini 23.30).