Emirates inaugura il Dubai-Miami

21:00

Emirates ha inaugurato ufficialmente la nuova rotta su Miami. Il volo EK213 è decollato dall'aeroporto di Dubai raggiungendo la Florida dopo 15 ore.

Il collegamento sarà disponibile 4 volte a settimana - lunedì, giovedì, venerdì e domenica - a bordo di un Boeing 777-300ER configurato in tre classi di servizio, con suite di prima classe disposte in un layout 1-1-1 e finestrino virtuale per il passeggero in posizione centrale.



Come riporta simpleflying.com, le prospettive per il vettore sono più che rosee. Osservando i dati del precedente itinerario di Emirates su Fort Lauderdale (ora sostituito da quello su Miami), si nota come il vettore non abbia mai sofferto di un basso load factor, registrando voli pieni quasi al 90% sulla tratta, sia di andata sia di ritorno.



Gaia Guarino