08:35

L’Italia sfiora il podio della ripresa del trasporto aereo in Europa. La Penisola, analizzando i dati della cruciale ultima settimana di luglio, si piazza infatti al quarto posto per numero di voli. E anche sul confronto con il 2019 le cifre non fanno di meglio, come testimonia il rapporto Eurocontrol.

Pubblicità

I dati, ripresi da preferente.com, vedono al primo posto la Spagna, con 4.122 voli e un calo del 27% rispetto alla stessa settimana di due anni fa; il confronto rispetto alle 2 settimane precedenti evidenzia un aumento del 9%. Segue la Germania, con 3.816 voli e chiude il podio la Francia, con 3.613 voli. Al quarto posto l’Italia, con 3.027 voli. Seguono Turchia, Regno Unito, Grecia, Olanda, Svizzera e Norvegia.



Il confronto con il 2019

Tutti i Paesi della top ten segnano ovviamente un calo rispetto alla stessa settimana dell’ultimo anno prima della pandemia. Per l’Italia la flessione è del 32%. Saldo più pesante per la Germania, con un meno 37%, mentre fa meglio la Francia con un -26%.



Importante anche il confronto con le due settimane precedenti, che ovviamente vede un aumento. Ma mentre l’incremento si ferma al 4% per l’Italia, la Germania sale del 5%. Stessa percentuale della Penisola, invece, per la Francia.



Il calo più pesante rispetto al 2019 lo fa registrare l’Inghilterra, con un -56%; ma il Regno Unito segna anche la ripresa più rapida, con un +19% rispetto alle due settimane precedenti.