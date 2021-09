Transavia torna a Bergamo: dal 2022 volo su Rotterdam

11:32

Transavia torna sull’aeroporto di Milano Bergamo dopo una pausa lunga un decennio e per l’aeroporto arriva la terza new entry come compagnia aerea nel giro di pochi mesi.

Con il prossimo orario estivo, si legge sull’Eco di Bergamo, il vettore low cost del gruppo Air France-Klm introdurrà la rotta su Rotterdam che avrà tra le 3 e le 4 frequenze settimanali in base alla stagione. Per lo scalo orobico si tratta della terza destinazione olandese dopo Amsterdam e Eindhoven.



“L’apertura della rotta con Rotterdam, seconda città olandese e importante centro logistico ed economico, amplia la rete delle destinazioni di chiaro interesse per i viaggiatori business, ma che presentano motivi di richiamo per essere visitate – ha dichiarato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale Aviation di Sacbo –: inoltre, siamo soddisfatti per il ritorno di Transavia sull’aeroporto di Milano Bergamo”.