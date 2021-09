15:38

Saliranno a quota 27 dalle attuali 16 le destinazioni che verranno collegate da Emirates utilizzando gli A380 della flotta, effettuando così un deciso incremento dell’offerta posti. E nell’elenco ci sarà anche Milano: la tratta su New York in quinta libertà sarà servita con il maxi jumbo a partire dal prossimo 31 ottobre, in vista della riapertura dei viaggi verso gli Stati Uniti.

“Con l'aggiunta di 11 rotte alla rete dell'A380 entro novembre – si legge in una nota della compagnia -, oltre a frequenze extra sulle più popolari già servite dall'aeromobile, Emirates è pronta a offrire quasi 165.000 posti aggiuntivi su questo iconico modello”.



Oltre a Milano l’A380 entrerà in servizio sui collegamenti già attivi su Amsterdam, Barcellona, Dusseldorf, Amburgo, Johannesburg, Madrid, Riyadh, San Paolo e Zurigo oltre alla novità Istanbul.